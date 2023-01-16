У рф пропонують іноземцям громадянство за вступ до війська – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства російської федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На території росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства російської федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство росії. Також, у москві, здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн.рублів», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, повідомляється, що на полігоні Кадамовський Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими.
«В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії “вагнер” та загонів “барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, за на наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області, 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.
Також повідомляється, що у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.
Доповнення
Міністр оборони росії сергій шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років.
путін підтримав ідею підвищення призовного віку в рф.