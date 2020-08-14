В случае второй волны COVID-19 трудовые мигранты могут не получить рабочие визы - эксперт

"Ситуация с коронавирусом может ухудшиться каждую неделю и, я предполагаю, что некоторые страны будут временно закрывать свои границы, а потом открывать снова. Тем более уже сейчас в мире идут разговоры о начале второй волны пандемии. Эта ситуация, конечно, повлияет на трудовых мигрантов, но не на тех, кто уже работает за рубежом. Потому что они находятся под действием гарантий местной власти, и, в случае поражения коронавирусом, будут лечиться бесплатно. А вот те украинцы, которые будут планировать ехать на работу в страну, в которой может повыситься уровень заболеваемости, не смогут этого сделать, потому что не получат рабочую визу или будут иметь сложности с пересечением границы", - отметил он.

По его словам, нужно понимать, что страны и их правительства постепенно привыкают к коронавирусу, и сегодня уже не демонстрируют той панической реакции на него, как это происходило в начале марта.

"Поэтому перекрывать поток трудовых мигрантов из Украины они не будут, ведь жизненно заинтересованы, чтобы их экономика пострадала как можно меньше по результатам этого года. Количество вакансий в европейских странах напрямую зависит от последствий экономических неурядиц и снижения количества рабочих мест следует ожидать не раньше следующего года", - добавляет эксперт.

Так, Воскобойник отмечает, что при этом незначительное падение экономики в ЕС не повлияет на запрос в рабочих руках из-за границы, ведь у них не хватает работников в связи с многолетним демографическим кризисом.

Напомним, из-за пандемии уровень трудовой миграции и миграции в частности в Польшу не изменился. Кроме того, за 5 месяцев этого года количество перечисленных денег от трудовых мигрантов уменьшилось лишь на 2,2%, что намного меньше, чем прогнозируемые цифры.