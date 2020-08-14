В случае второй волны COVID-19 трудовые мигранты могут не получить рабочие визы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В случае начала второй волны COVID-19 трудовые мигранты, которые только планируют ехать за границу, могут не получить рабочие визы. Однако, вторая волна не повлияет на трудовых мигрантов, которые уже работают за рубежом. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
"Ситуация с коронавирусом может ухудшиться каждую неделю и, я предполагаю, что некоторые страны будут временно закрывать свои границы, а потом открывать снова. Тем более уже сейчас в мире идут разговоры о начале второй волны пандемии. Эта ситуация, конечно, повлияет на трудовых мигрантов, но не на тех, кто уже работает за рубежом. Потому что они находятся под действием гарантий местной власти, и, в случае поражения коронавирусом, будут лечиться бесплатно. А вот те украинцы, которые будут планировать ехать на работу в страну, в которой может повыситься уровень заболеваемости, не смогут этого сделать, потому что не получат рабочую визу или будут иметь сложности с пересечением границы", - отметил он.
По его словам, нужно понимать, что страны и их правительства постепенно привыкают к коронавирусу, и сегодня уже не демонстрируют той панической реакции на него, как это происходило в начале марта.
"Поэтому перекрывать поток трудовых мигрантов из Украины они не будут, ведь жизненно заинтересованы, чтобы их экономика пострадала как можно меньше по результатам этого года. Количество вакансий в европейских странах напрямую зависит от последствий экономических неурядиц и снижения количества рабочих мест следует ожидать не раньше следующего года", - добавляет эксперт.
Так, Воскобойник отмечает, что при этом незначительное падение экономики в ЕС не повлияет на запрос в рабочих руках из-за границы, ведь у них не хватает работников в связи с многолетним демографическим кризисом.
Напомним, из-за пандемии уровень трудовой миграции и миграции в частности в Польшу не изменился. Кроме того, за 5 месяцев этого года количество перечисленных денег от трудовых мигрантов уменьшилось лишь на 2,2%, что намного меньше, чем прогнозируемые цифры.