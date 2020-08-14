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У разі другої хвилі COVID-19 трудові мігранти можуть не отримати робочі візи - експерт

У разі другої хвилі COVID-19 трудові мігранти можуть не отримати робочі візи - експерт

Київ • УНН

 • 29660 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У разі початку другої хвилі COVID-19 трудові мігранти, які тільки планують їхати за кордон, можуть не отримати робочі візи. Проте, друга хвиля не вплине на трудових мігрантів, які вже працюють за кордоном. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“Ситуація з коронавірусом може погіршитися кожного тижня і, я припускаю, що деякі країни будуть тимчасово зачиняти свої кордони, а потім відкривати знову. Тим більше вже зараз у світі йдуть розмови про початок другої хвилі пандемії. Ця ситуація, звичайно, вплине на трудових мігрантів, але не на тих, хто вже працює за кордоном. Бо вони перебувають під дією гарантій місцевої влади, і, в разі ураження коронавірусом, будуть лікуватися безкоштовно. А от ті українці, які плануватимуть їхати на роботу в країну, в якій може підвищитись рівень захворюваності, не зможуть цього зробити, бо не отримають робочу візу чи будуть мати складнощі з перетином кордону”, — зазначив він.

За його словами, потрібно розуміти, що країни та їхні уряди поступово звикають до коронавірусу, і сьогодні вже не демонструють тієї панічної реакції на нього, як це відбувалося на початку березня.

“Тому перекривати потік трудових мігрантів з України вони не будуть, адже життєво зацікавлені, щоб їхня економіка постраждала якомога менше за результатами цього року. Кількість вакансій в європейських країнах напряму залежатиме від наслідків економічних негараздів і зниження кількості робочих місць слід очікувати не раніше наступного року”, — додає експерт.

Так, Воскобойник наголошує, що при цьому незначне падіння економіки в ЄС не вплине на запит у закордонних робочих руках, адже у них не вистачає працівників у зв’язку з багаторічною демографічною кризою.

Нагадаємо, через пандемію рівень трудової міграції та міграції зокрема до Польщі не змінився. Окрім того, за 5 місяців цього року кількість перерахованих грошей від трудових мігрантів зменшилася лише на 2,2%, що є набагато менше, ніж прогнозовані цифри. 

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