В Раду внесли законопроект об экономическом паспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "Об экономическом паспорте украинца", предусматривающий создание "Фонда будущего". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт парламента.
"Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования "экономического паспорта украинца" - личного счета украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года и которые проживут на территории Украины на протяжении 18 лет, на котором будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, и которые будут выплачиваться поровну владельцам счета по достижении ими совершеннолетия", - говорится в проекте закона.
Таким образом, именно "Фонд будущего" станет финансовым учреждением, которое будет накапливать, хранить и распределять деньги на личные счета украинцев, родившихся после 1 января 2021 года.
Законопроект зарегистрировал депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк 16 января, а уже 20 января проект Закона был направлен на рассмотрение Комитета.
Автор законопроекта предусматривает, что реализация положений Закона Украины "О экономическом паспорте украинца" создаст условия для стимулирования мероприятий по повышению уровня жизни граждан Украины, позволит рационально использовать средства, которые поступают в Государственный бюджет от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, будет способствовать повышению экономической безопасности государства.
Напомним, что в ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении Бабак.