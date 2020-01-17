У ВР зареєстрували проект постанови про звільнення Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Проект постанови про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України № 2767 від 17 січня 2020 року був зареєстрований народним депутатом від “Слуги народу”, головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочко.
Також був зареєстрований проект постанови про призначення Дениса Шмигаля Віце-прем’єр-міністром України — міністром розвитку громад та територій України. Він зареєстрований під № 2768 від 17 січня 2019 року народним депутатом від “Слуги народу”, головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочко.
Нагадаємо, комітет ВР підтримав відставку Альони Бабак.