В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Бабак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Проект постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины № 2767 от 17 января 2020 года был зарегистрирован народным депутатом от “Слуги народа”, председателем Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко.
Также был зарегистрирован проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля Вице-премьер-министром Украины — министром развития общин и территорий Украины. Он зарегистрирован под № 2768 от 17 января 2019 года народным депутатом от “Слуги народа”, председателем Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андреем Клочко.
Напомним, комитет ВР поддержал отставку Алены Бабак.