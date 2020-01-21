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У Раду внесли законопроект про економічний паспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект закону "Про економічний паспорт українця", що передбачає створення "Фонду майбутнього". Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт парламенту.

У Раду внесли законопроект про економічний паспорт

"Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади функціонування "економічного паспорту українця" - особистого рахунку українців, народжених в Україні після 1 січня 2021 року та які проживуть на території України упродовж 18 років, на якому будуть акумулюватися кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України, та які будуть виплачуватись порівно власникам рахунку після досягнення ними повноліття", - йдеться у проекті Закону.

Так, саме "Фонд майбутнього" стане фінансовою установою, що накопичуватиме, зберігатиме та розподілятиме гроші на особисті рахунки українців, народжених після 1 січня 2021 року.

Законопроект зареєстрував депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк 16 січня, а вже 20 січня проект Закону було направлено на розгляд Комітету.

Автор законопроекту передбачає, що реалізація положень Закону України "Про економічний паспорт українця" створить умови для стимулювання заходів підвищення рівня життя громадян України, дозволить раціонально використовувати кошти, які надходять до Державного бюджету від реалізації усіх корисних копалин, видобутих на території України, сприятиме підвищенню економічної безпеки держави.

Нагадаємо, що у ВР зареєстрували проект постанови про звільнення Бабак.

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