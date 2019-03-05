В Раде обеспокоились нарушением прав коренных народов России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект обращения к международным организациям о нарушении прав коренных народов в Российской Федерации. Информация о проекте представлена на сайте верховной рады, однако его текст до сих пор отсутствует, информирует УНН.
Соответствующий проект постановления "об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации" зарегистрирован 5 марта.
Среди авторов проекта первым значится Рефат Чубаров из БПП, который также является председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Сейчас документ передан на рассмотрение руководству.
Напомним, по слвоам Чубарова Верховная Рада уже год не может рассмотреть три законопроекта: о коренных народах, о статусе Крыма в составе Украины и статуса крымскотатарского населения.
Как сообщал УНН, Президент Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.