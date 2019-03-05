У Раді занепокоїлись порушенням прав корінних народів Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект звернення до міжнародних організацій щодо порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Інформація про проект представлена на сайті верховної ради, проте його текст досі відсутній, інформує УНН.
Відповідний проект постанови "про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації" зареєстрований 5 березня.
Серед авторів проекту першим значиться Рефат Чубаров з БПП, який також є головою Меджлісу кримськотатарського народу. Наразі документ переданий на розгляд керівництву.
Нагадаємо, за слвоами Чубарова Верховна Рада вже рік не може розглянути три законопроекти: про корінні народи, стосовно статусу Криму в складі України і статусу кримськотатарського населення.
Як повідомляв УНН, Президент Порошенко готовий запропонувати зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії.