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В Раде объяснили, почему на субсидии в следующем году выделят на 7 млрд грн меньше

Киев • УНН

 • 16955 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. На субсидии в проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрено на 7 млрд грн меньше чем в этом году, поскольку за последний год заработные платы в стране росли более быстрыми темпами, чем инфляция. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

В Раде объяснили, почему на субсидии в следующем году выделят на 7 млрд грн меньше

“Да, немного, но правительство подсчитал это. Вы знаете, что в этом году зарплаты росли более быстрыми темпами, чем рост инфляции. У нас были месяцы, когда на 20% и более возрастала заработная плата, причем инфляция у нас заложена на этот год — 7%. Это означает, что доход рос у людей реальный — где 13%, то таким образом, 15% доходов домохозяйств будет уменьшаться по сравнению с этого года”, — отметила Третьякова, отвечая на вопрос, почему на субсидии в проекте бюджета на следующий год предусмотрено на 7 млрд грн меньше, чем в текущем году.

По ее словам, показатель “энергетической безопасности” домохозяйств при назначении субсидии будет контролироваться.

Напомним, на субсидии в этом году правительство выделит на 8 млрд грн меньше, чем изначально было заложено в бюджете на текущий год.

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