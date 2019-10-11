У Раді пояснили, чому на субсидії в наступному році виділять на 7 млрд грн менше
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На субсидії в проекті Державного бюджету на наступний рік передбачено на 7 млрд грн менше ніж цього року, оскільки за останній рік заробітні плати в країні зростали більш швидкими темпами, ніж інфляція. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Так, небагато, але уряд обрахував це. Ви знаєте, що цього року зарплати зростали більш потужними темпами, ніж зростання інфляції. У нас були місяці, коли на 20% і більше зростала заробітна плата, причому інфляція у нас закладена на цей рік — 7%. Це означає, що дохід зростав у людей реальний — десь 13%, то таким чином, 15% доходів домогосподарств буде зменшуватись у порівнянні до цього року”, — зазначила Третьякова, відповідаючи на запитання, чому на субсидії в проекті бюджету на наступний рік передбачено на 7 млрд грн менше, ніж поточного року.
За її словами, показник “енергетичної безпеки” домогосподарств при призначенні субсидії буде контролюватись.
Нагадаємо, на субсидії в цьому році уряд виділить на 8 млрд грн менше, ніж спочатку було закладено в бюджеті на поточний рік.