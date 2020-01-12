В Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Пуэрто-Рико, став очередным в серии мощных подземных толчков, произошедших на острове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Землетрясение произошло в 8:54 по местному времени примерно в 13 км к юго-востоку от города Гуаника, расположенного на южном побережье острова, омываемом водами Карибского моря. Об этом сообщила Геологическая службы США.
К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало, однако местные СМИ сообщают, что подземные толчки ощущались на большей части территории Пуэрто-Рико, они нанесли разрушения зданиям и привели к перебоям в электроснабжении в нескольких муниципалитетах.
Предупреждений об угрозе цунами не поступало.
За последнее время в Пуэрто-Рико произошло несколько мощных землетрясений.
Напомним, 7 января на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате чего один человек погиб, еще девять пострадали.