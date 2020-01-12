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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114438 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120013 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137020 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108597 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109786 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109451 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132038 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130782 просмотра

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В Пуэрто-Рико произошло землетрясение

В Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 18914 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Пуэрто-Рико, став очередным в серии мощных подземных толчков, произошедших на острове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Землетрясение произошло в 8:54 по местному времени примерно в 13 км к юго-востоку от города Гуаника, расположенного на южном побережье острова, омываемом водами Карибского моря. Об этом сообщила Геологическая службы США.

К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало, однако местные СМИ сообщают, что подземные толчки ощущались на большей части территории Пуэрто-Рико, они нанесли разрушения зданиям и привели к перебоям в электроснабжении в нескольких муниципалитетах.

Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

За последнее время в Пуэрто-Рико произошло несколько мощных землетрясений.

Напомним, 7 января на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате чего один человек погиб, еще девять пострадали.

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