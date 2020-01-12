У Пуерто-Ріко стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано в Пуерто-Ріко, ставши черговим в серії потужних підземних поштовхів, що сталися на острові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Землетрус стався о 8:54 за місцевим часом приблизно в 13 км на південний схід від міста Гуаніка, розташованого на південному узбережжі острова, що омивається водами Карибського моря. Про це повідомила Геологічна служби США.
До теперішнього часу відомостей про потерпілих не надходило, проте місцеві ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи відчувалися на більшій частині території Пуерто-Ріко, вони завдали руйнування будівель і привели до перебоїв в електропостачанні в декількох муніципалітетах.
Попереджень про загрозу цунамі не надходило.
За останній час в Пуерто-Ріко відбувся кілька потужних землетрусів.
Нагадаємо, 7 січня на острові стався землетрус магнітудою 6,4, в результаті чого одна людина загинула, ще дев'ять постраждали.