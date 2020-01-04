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В ПЦУ ожидают новую волну присоединения приходов

В ПЦУ ожидают новую волну присоединения приходов

Киев  •  УНН

 • 20049 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. К Православной Церкви Украины присоединилось около 600 приходов Московского Патриархата и ожидается еще одна волна массовых переходов. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.

"Мы движемся в направлении утверждения Украинской Православной Церкви, за это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. Я верю, что в будущем будет еще одна волна таких массовых переходов, но нужно время", - сказал Епифаний.

Митрополит отметил, что ПЦУ хочет, чтобы "это и в дальнейшем было мирно, спокойно и добровольно".

Он также подчеркнул, что заявления о "рейдерском захвате" храмов УПЦ МП со стороны ПЦУ "не соответствуют действительности".

"Эта церковь, которая является Русской Православной Церковью в Украине, чем уподобляется той пропаганде, которая раздается со стороны российского государства по отношению к украинскому государству и украинской церкви", - добавил он.

Напомним, в Православной церкви Украины в новогоднем приветствии назвали 2019-й год историческим, а также выразили надежду, что Божье благословение и опека будут сопровождать все благие дела в Новом 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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