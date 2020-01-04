В ПЦУ ожидают новую волну присоединения приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. К Православной Церкви Украины присоединилось около 600 приходов Московского Патриархата и ожидается еще одна волна массовых переходов. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает УНН.
"Мы движемся в направлении утверждения Украинской Православной Церкви, за это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. Я верю, что в будущем будет еще одна волна таких массовых переходов, но нужно время", - сказал Епифаний.
Митрополит отметил, что ПЦУ хочет, чтобы "это и в дальнейшем было мирно, спокойно и добровольно".
Он также подчеркнул, что заявления о "рейдерском захвате" храмов УПЦ МП со стороны ПЦУ "не соответствуют действительности".
"Эта церковь, которая является Русской Православной Церковью в Украине, чем уподобляется той пропаганде, которая раздается со стороны российского государства по отношению к украинскому государству и украинской церкви", - добавил он.
Напомним, в Православной церкви Украины в новогоднем приветствии назвали 2019-й год историческим, а также выразили надежду, что Божье благословение и опека будут сопровождать все благие дела в Новом 2020 году.