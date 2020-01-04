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У ПЦУ очікують на нову хвилю приєднання парафій

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КИЇВ. 4 січня. УНН. До Православної Церкви України приєдналось близько 600 парафій Московського Патріархату та очікується ще одна хвиля масових переходів. Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає УНН.

"Ми рухаємось у напрямку утвердження Української Православної Церкви, протягом цього часу ми зміцніли, до нас приєднались з боку Московського патріархату близько 600 парафій. Я вірю, що у майбутньому буде ще одна хвиля таких масових переходів, але потрібен час",- сказав Епіфаній.

Митрополит зауважив, що ПЦУ прагне, щоб "це і надалі було мирно, спокійно і добровільно".

Він також підкреслив, що заяви щодо "рейдерського захоплення" храмів УПЦ МП з боку ПЦУ "не відповідають дійсності".

"Ця церква, яка є Російською Православною Церквою в Україні, чимось уподібнюється тій пропаганді, яка лунає з боку російської держави по відношенню до української держави і української церкви", - додав він.

Нагадаємо, у Православній церкві України у новорічному вітанні назвали 2019-й рік історичним, а також висловили сподівання, що Боже благословіння та опіка супроводжуватимуть усі благі справи у Новому 2020 році.

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