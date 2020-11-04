В ПриватБанке заявили о фактах угрозы расправой с топ-менеджментом: требуют расследовать
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ПриватБанк направил заявление в Национальную полицию с требованиями расследовать факты угроз личной расправы, поступивших в адрес топ-менеджера банка, с целью привлечь к ответственности авторов таких угроз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ПриватБанка.
Как говорится в заявлении пресс-службы ПриватБанка, "получение личных сообщений с угрозами физической расправы является очередной попыткой дестабилизации работы банка и элементом персонального давления и преследования в отношении его руководства. Есть основания и факты считать, что угрозы связаны с непосредственным выполнением топ-менеджером банка своих обязанностей. В частности, это касается реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц, которую банк внедряет в соответствии с украинским законодательством и в интересах владельца".
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"Благодаря трансформации, после национализации ПриватБанк стал одним из крупнейших доноров государственного бюджета. Это - результат работы профессиональной команды банка, в которую входят как украинские, так и международные специалисты. Шантаж и личные угрозы, так же как другие элементы давления, оказываемого на руководство ПриватБанка в течение четырех лет, имеют целью запугивания и торможения процессов, связанных с эффективной трансформацией банка. Такое преследование является незаконным и неприемлемым в современном обществе, - заявил Председатель Правления ПриватБанка Петр Крумханзл.