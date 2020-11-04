В ПриватБанке заявили о фактах угрозы расправой с топ-менеджментом: требуют расследовать

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 25986 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107566 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88618 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113355 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91187 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98615 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102769 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101487 просмотра

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В ПриватБанке заявили о фактах угрозы расправой с топ-менеджментом: требуют расследовать

В ПриватБанке заявили о фактах угрозы расправой с топ-менеджментом: требуют расследовать

Киев  •  УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. ПриватБанк направил заявление в Национальную полицию с требованиями расследовать факты угроз личной расправы, поступивших в адрес топ-менеджера банка, с целью привлечь к ответственности авторов таких угроз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ПриватБанка.

Как говорится в заявлении пресс-службы ПриватБанка, "получение личных сообщений с угрозами физической расправы является очередной попыткой дестабилизации работы банка и элементом персонального давления и преследования в отношении его руководства. Есть основания и факты считать, что угрозы связаны с непосредственным выполнением топ-менеджером банка своих обязанностей. В частности, это касается реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц, которую банк внедряет в соответствии с украинским законодательством и в интересах владельца".

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"Благодаря трансформации, после национализации ПриватБанк стал одним из крупнейших доноров государственного бюджета. Это - результат работы профессиональной команды банка, в которую входят как украинские, так и международные специалисты. Шантаж и личные угрозы, так же как другие элементы давления, оказываемого на руководство ПриватБанка в течение четырех лет, имеют целью запугивания и торможения процессов, связанных с эффективной трансформацией банка. Такое преследование является незаконным и неприемлемым в современном обществе, - заявил Председатель Правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Украинские Национальные Новости

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