У ПриватБанку заявили про факти погрози розправою з топ-менеджментом: вимагають розслідувати

Як говориться в заяві прес-служби ПриватБанку, "отримання приватних повідомлень з погрозами фізичної розправи є черговою спробою дестабілізації роботи банку і елементом персонального тиску та переслідування щодо його керівництва. Є підстави та факти вважати, що погрози пов’язані з безпосереднім виконанням топ-менеджером банку своїх обов’язків. Зокрема, це стосується реалізації стратегії банку щодо врегулювання проблемної заборгованості за кредитами фізичних та юридичних осіб, яку банк впроваджує відповідно до українського законодавства та в інтересах власника".

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"Завдяки трансформації, після націоналізації ПриватБанк став одним з найбільших донорів державного бюджету. Це - результат роботи професійної команди банку, в яку входять як українські, так і міжнародні фахівці. Шантаж і особисті погрози, так само як інші елементи тиску, що чиниться на керівництво ПриватБанку протягом чотирьох років, мають на меті залякування та гальмування процесів, пов’язаних із ефективною трансформацією банку. Таке переслідування є незаконним та неприйнятним у сучасному суспільстві, - заявив Голова Правління ПриватБанку Петр Крумханзл.