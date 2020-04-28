У Президента положили обязанности по обеспечению средствами для преодоления COVID-19 на Минздрав

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которое до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины. Об этом шла речь на ежедневной совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под председательством Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.