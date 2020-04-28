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У Президента поклали обов`язки із забезпечення засобами для подолання COVID-19 на МОЗ

У Президента поклали обов`язки із забезпечення засобами для подолання COVID-19 на МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України. Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", – звернувся Глава держави до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що наступний літак з необхідними засобами невдовзі прибуде в Україну.

"Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ", – зазначив він.

Степанов повідомив, що його відомство вже закупило понад 70 тисяч костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

Як повідомлялося в УНН, раніше Степанов заявив що Україна, окрім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту, планує провести закупівлю до державного резерву, на випадок майбутньої пандемії чи епідемії. 

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