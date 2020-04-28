У Президента поклали обов`язки із забезпечення засобами для подолання COVID-19 на МОЗ

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України. Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.