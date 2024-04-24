У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Налоговая политика, которую формирует председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, заставляет предпринимателей закрывать свой бизнес или вступать в открытое противостояние с нардепом. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил активист Дмитрий, который пришел в костюме гуся на Mind Entrepreneur Summit 2024.

На конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!". Вероятно, это отсылка к известной фразе Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал". После того как началась трансляция записи обращения Гетманцева, "гуси" начали демонстративно ходить по залу, а затем повернулись к Гетманцеву спиной.

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

"Мы пришли на это мероприятие, потому что сначала анонсировалось реальное выступление Гетманцева и сессия вопросов. Мы представляем интересы предпринимателей, которых господин Гетманцев обещал "общипывать как гусей". Так вот, у нас нет больше возможности терпеть. Сейчас чрезвычайно сложная ситуация - нужно донатить, поддерживать военных, волонтерить и в конце концов просто кормить свои семьи. Однако налоговая политика, которая сейчас существует в стране, просто заставляет нас закрывать свой бизнес. Так больше не может продолжаться, Гетманцев не оставляет нам выбора", - прокомментировал перформанс Дмитрий.

Добавим

Сначала планировалось выступление Гетманцева офлайн, оно должно было длиться около получаса. Однако уже во время самого саммита стало известно, что присутствующим покажут записанное видеообращение главы налогового комитета Рады. После начала трансляции выступления Гетманцева "гуси" начали ходить по залу и демонстративно повернулись спинами к экрану.

Напомним

Ранее пользователи раскритиковали организаторов за приглашение Гетманцева на саммит для бизнеса. Они считали, что его предстоящее выступление там - это "как путина пригласить на конференцию по восстановлению Украины".