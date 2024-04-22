Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Присутствующие на Mind Entrepreneur Summit 2024, где состоялась акция людей в костюмах гусей и футболках "Щипай меня - не трогай бизнес!", рассказали в опросе УНН, что поддерживают такой перфоманс, ведь чувствуют давление со стороны налоговой и ее вероятного "теневого куратора" - главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева.

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!". Вероятно, это отсылка к известной фразе Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал". После того как началась трансляция записи обращения Гетманцева, "гуси" начали демонстративно ходить по залу, а затем повернулись к Гетманцеву спиной.

"Я считаю, что предприниматели - это едва ли не единственная движущая сила, которая двигает Украину вперед и поэтому с предпринимателей надо если не пылинки сдувать, то по крайней мере им точно не мешать. Это очень недальновидно со стороны государства или представителей государства даже подобные цитаты (заявление Гетманцева о том, что налогообложение - это искусство общипывать гусей так, чтобы они не кричали - ред.) допускать", - сказал предприниматель Александр Колесниченко.

Кроме того, предприниматели отмечают, что государство должно работать над увеличением доверия к налоговой.

"Я очень верю, что ситуация с налоговой может быть лучше, может быть более эффективной и если господин Гетманцев именно за это отвечает, - я могу честно сказать, что это неэффективная история", - глава наблюдательного совета группы компаний "Эффективные инвестиции" (EFI Group) Игорь Лиски.

В то же время, по словам опрошенных предпринимателей, они испытывают давление со стороны налоговой, которое связано с блокировкой налоговых накладных и отнесением предприятий в список рисковых.

"Я видел акцию и видел людей (в костюмах гусей - ред.)... да, действительно ежегодно последние несколько лет мы чувствуем это (давление - ред.) по блокированию налоговых накладных", - предприниматель Максим Кацевич.

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По его словам, такая остановка работы бизнеса налоговиками не обоснована и общение предпринимателей с ГНС затруднено, ведь налоговая не отвечает на вопросы представителей бизнеса о причинах блокировки налоговых накладных. Поэтому бизнес не может быстро отреагировать на такие действия.

"Например, на моем опыте мы столкнулись с тем, что более 50 налоговых накладных, к сожалению, у нас заблокированы безвозвратно, поэтому мы потеряли частично нашу клиентскую базу, потому что клиенты отказались с нами работать", - добавил Кацевич.

Кроме того, предприниматели отмечают, что сейчас происходит достаточно сильное давление на бизнес во всех сферах, в том числе IT.

"В моем коммерческом понимании - это все же давление, ведь если бы дали больше экономической свободы (бизнесу - ред.), я думаю, в Украине открывалось бы больше ІТ-компаний, привлекалось бы больше инвестиций, больше клиентского, западного капитала и таким образом наш бюджет пополнялся бы больше", - рассказал один из опрошенных предпринимателей.

Он порекомендовал властям ослабить налоговое давление на бизнес, дать больше ему свободы, особенно ІТ-бизнесу для того, чтобы предпринимателям было выгодно оставаться работать в Украине и платить здесь налоги.

Добавим

Сначала планировалось выступление Гетманцева офлайн, оно должно было длиться около получаса. Однако уже во время самого саммита стало известно, что присутствующим покажут записанное видеообращение главы налогового комитета Рады. После начала трансляции выступления Гетманцева "гуси" начали ходить по залу и демонстративно повернулись спинами к экрану.

Напомним,

Ранее пользователи раскритиковали организаторов за приглашение Гетманцева на саммит для бизнеса. Они считали, что его предстоящее выступление там - это "как путина пригласить на конференцию по восстановлению Украины".