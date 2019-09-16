В пожаре в жилом доме в РФ погибли 8 человек, из них четверо - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в городе Красноярск, что в России. Об этом сообщает государственное российское информагентство ТАСС со ссылкой на МЧС РФ, передает УНН.
“В 22:26 мск (то же время в Киеве) произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четырех детей”, — сообщили изданию в ведомстве.
В региональном управлении МВД РФ в свою очередь сообщили, что полиция начала проверку.
“Восемь человек (погибли), из них четверо несовершеннолетних. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства”, — сообщили изданию.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем или короткое замыкание. “Две рабочих версии — неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание”, — сказал он, добавив, что на месте работают сотрудники регионального управления СК РФ.
Отмечается, что пожар был ликвидирован только через час, в 23:36 мск (аналогичное время в Киеве).
Напомним, подросток погиб в пожаре в детском лагере на Прикарпатье.