У пожежі в житловому будинку в РФ загинуло 8 осіб, з них четверо - діти

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вісім чоловік, в тому числі четверо дітей, загинули в результаті пожежі в житловому будинку в місті Красноярськ, що в Росії. Про це повідомляє державне російське інформагенство ТАСС із посиланням на МНС РФ, передає УНН.