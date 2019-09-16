У пожежі в житловому будинку в РФ загинуло 8 осіб, з них четверо - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вісім чоловік, в тому числі четверо дітей, загинули в результаті пожежі в житловому будинку в місті Красноярськ, що в Росії. Про це повідомляє державне російське інформагенство ТАСС із посиланням на МНС РФ, передає УНН.
“О 22:26 мск (той же час у Києві) сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Гусарова в Красноярську. Після прибуття першого пожежного підрозділу через вісім хвилин було виявлено відкрите полум’я з вікна на третьому поверсі. В ході ліквідації пожежі були виявлені тіла восьми осіб, включаючи чотирьох дітей”, — повідомили виданню у відомстві.
У регіональному управлінні МВС РФ в свою чергу повідомили, що поліція почала перевірку.
“Вісім чоловік (загинули), з них четверо неповнолітніх. На місці працює слідчо-оперативна група, проводиться перевірка, встановлюються всі обставини”, — повідомили виданню.
За даними джерела ТАСС в екстрених службах регіону, займання почалося через необережне поводження з вогнем або коротке замикання. “Дві робочих версії — необережне поводження з вогнем або коротке замикання”, — сказав він, додавши, що на місці працюють співробітники регіонального управління СК РФ.
Зазначається, що пожежу було ліквідовано лише через годину, о 23:36 мск (аналогічний час у Києві).
Нагадаємо, підліток загинув у пожежі в дитячому таборі на Прикарпатті.