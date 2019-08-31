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Підліток загинув у пожежі в дитячому таборі на Прикарпатті

Підліток загинув у пожежі в дитячому таборі на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підліток загинув під час пожежі на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про пожежу сцени на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл", що у селі Сокіл Галицького району, рятувальники отримали 31 серпня о 13:40. О 14:08 пожежу було локалізовано, а о 14:41 - ліквідовано.

"На місці пожежі виявлено тіло 17-літнього жителя міста Бурштин. Вогнем знищено споруду сцени на площі 50 кв. м", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, станом на 31 серпня дітей в закладі не було.

Нагадаємо, у Житомирі під час пожежі в будинку травмувалася дитина.

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