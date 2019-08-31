Підліток загинув у пожежі в дитячому таборі на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підліток загинув під час пожежі на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
Повідомлення про пожежу сцени на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл", що у селі Сокіл Галицького району, рятувальники отримали 31 серпня о 13:40. О 14:08 пожежу було локалізовано, а о 14:41 - ліквідовано.
"На місці пожежі виявлено тіло 17-літнього жителя міста Бурштин. Вогнем знищено споруду сцени на площі 50 кв. м", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, станом на 31 серпня дітей в закладі не було.
Нагадаємо, у Житомирі під час пожежі в будинку травмувалася дитина.