В Польше произошло ДТП с украинцами. В МИД сообщили о состоянии пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В четверг в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, которым путешествовали восемь граждан Украины. Четверо украинцев получили незначительные повреждения, угрозы их жизни пока нет. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Цитата
"14 октября на автостраде А4 вблизи Магнушовице в Опольском воеводстве в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, которым путешествовали восемь граждан Украины. Четверо украинцев получили незначительные повреждения. Медики оказали им необходимую помощь. Угроз жизни нет", - сообщил Николенко.
Детали
По словам дипломата, после участия в следственных действиях полиции пассажиры смогут продолжить движение по маршруту своего следования.
"Генеральное консульсьво Украины в Кракове уже взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и оказания консульской помощи пострадавшим", - добавил пресс-секретарь.
Добавим
Недавно в Польше произошло страшное ДТП с украинцами, в результате которого трое граждан погибли.
Так, в результате инцидента погибли трое граждан Украины - мужчины 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина. Кроме того, 25-летнее лицо получило травмы.
По информации полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы дорогой национального значения № 91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.