У Польщі сталась ДТП з українцями. У МЗС повідомили про стан постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У четвер у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобусу, яким подорожували вісім громадян України. Четверо українців отримали незначні ушкодження, загрози їх життю наразі немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“14 жовтня на автостраді А4 поблизу Магнушовіце в Опольському воєводстві в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобусу, яким подорожували вісім громадян України. Четверо українців отримали незначні ушкодження. Медики надали їм необхідну допомогу. Загроз життю немає”, — повідомив Ніколенко.
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За словами дипломата, після участі в слідчих діях поліції пасажири зможуть продовжити рух за маршрутом свого слідування.
“Генеральне консульсьво України в Кракові вже взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП та надання консульської допомоги постраждалим”, — додав речник.
Додамо
Нещодавно у Польщі сталася інша страшна ДТП з українцями, внаслідок якої троє громадян загинули.
Так, в результаті інциденту загинули троє громадян України — чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка. Окрім того, 25-річна соба отримала травми.
За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення № 91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.