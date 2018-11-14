Из-за игрушечного пистолета подняли переполох о стрельбе в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция опровергла информацию о том, что в одной из школ Харькова произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Эту информацию УНН сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
"Там девятиклассники играли игрушечным пистолетом. Пострадавших нет. Заявление в полицию не поступало", – отметила Баранник.
Как уточняется на сайте отдела коммуникации управления областной полиции, посетители школы, которые пришли за своими детьми, пожаловались администрации учебного заведения на действия ребят, которые играли игрушечными пистолетами.
Ранее в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что в специализированной школе №17 один из учеников принес, вероятно, травматический пистолет. Во время перерыва он, как сообщали в соцсетях, выстрелил в одного из родителей и якобы ранил женщину в шею. Администрация школы якобы вызвала родителей ученика, и после беседы мальчика вместе с родителями отпустили.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". В результате трагедии погиб 21 человек. После этого в Крыму объявили трехдневный траур.