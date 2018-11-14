Из-за игрушечного пистолета подняли переполох о стрельбе в школе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112594 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149907 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136489 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128250 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118090 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за игрушечного пистолета подняли переполох о стрельбе в школе

Из-за игрушечного пистолета подняли переполох о стрельбе в школе

Киев  •  УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция опровергла информацию о том, что в одной из школ Харькова произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Эту информацию УНН сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

"Там девятиклассники играли игрушечным пистолетом. Пострадавших нет. Заявление в полицию не поступало", – отметила Баранник.

Как уточняется на сайте отдела коммуникации управления областной полиции, посетители школы, которые пришли за своими детьми, пожаловались администрации учебного заведения на действия ребят, которые играли игрушечными пистолетами.

Ранее в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что в специализированной школе №17 один из учеников принес, вероятно, травматический пистолет. Во время перерыва он, как сообщали в соцсетях, выстрелил в одного из родителей и якобы ранил женщину в шею. Администрация школы якобы вызвала родителей ученика, и после беседы мальчика вместе с родителями отпустили.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба. По версии СК России, нападение на колледж устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". В результате трагедии погиб 21 человек. После этого в Крыму объявили трехдневный траур.

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