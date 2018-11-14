Через іграшковий пістолет здійняли переполох про стрілянину у школі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція спростувала інформацію про те, що в одній зі шкіл Харкова сталася стрілянина, внаслідок якої постраждала жінка. Цю інформацію УНН повідомила начальник відділу комунікацій Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.
"Там дев'ятикласники бавилися іграшковим пістолетом. Постраждалих немає. Заяви до поліції не надходило", – зазначила Баранник.
Як уточнюється на сайті відділу комунікації управління обласної поліції, відвідувачі школи, які прийшли за своїми дітьми, поскаржилися адміністрації навчального закладу на дії хлопців, які гралися іграшковими пістолетами.
Раніше у соцмережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що у спеціалізованій школі №17 один з учнів приніс, імовірно, травматичний пістолет. Під час перерви він, як повідомляли у соцмережах, вистрелив в одного з батьків і нібито поранив жінку у шию. Адміністрація школи начебто викликала батьків учня, і після бесіди хлопчика разом із батьками відпустили.
Нагадаємо, 17 жовтня у Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. За версією СК Росії, напад на коледж влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який "наклав на себе руки". У результаті трагедії загинула 21 особа. Після цього в Криму оголосили триденну жалобу.