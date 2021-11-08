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В Северной Ирландии четверо мужчин похитили и подожгли автобус

Киев • УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Северной Ирландии вечером в воскресенье, 7 ноября, четверо мужчин угнали и подожгли двухэтажный пассажирский автобус. Инцидент произошел в пригороде Белфаста - Ньютаунабби, где большинство населения выступает против выхода страны из состава Соединенного Королевства, передает УНН.

В Северной Ирландии четверо мужчин похитили и подожгли автобус

Детали

Полиция не имеет сведений о возможных пострадавших. "Нам сообщили, что четверо мужчин сели в автобус и приказали пассажирам выйти, а затем подожгли его”, — говорится в заявлении полиции. Дорогу в районе происшествия перекрыли. Сейчас на месте работают правоохранители, а граждан попросили избегать этого района.

Водитель автобуса испытал потрясения

Компания-оператор автобуса Translink подтвердила, что водителю и всем пассажирам удалось покинуть транспортное средство перед поджогом. В сообщении компании указывается, что водитель испытал “сильное потрясение”, сейчас его морально поддерживают коллеги.

Представители Translink подчеркнули, что решительно осуждают поведение злоумышленников и будут сотрудничать с полицией во время расследования инцидента.

Министр инфраструктуры возмущена

Со своей стороны, министр инфраструктуры Северной Ирландии Ничола Маллон выразила возмущение событиями: “Наши водители автобусов — представители рабочего класса, которые заслуживают на то, чтобы выполнять свою работу в безопасных условиях. Чего можно достичь этим безумием?" - написала она на своей странице в соцсети Twitter.

Несколько дней назад, 1 ноября, в Северной Ирландии произошел аналогичный инцидент: группа вооруженных мужчин в масках захватила и подожгла автобус. Местные СМИ писали тогда, что этот случай был связан с проблемами в сфере торговли, возникшими после “Брекзита”.

Напомним

В конце сентября в Германии в федеральной земле Бавария неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса.

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