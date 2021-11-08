У Північній Ірландії четверо чоловіків викрали та підпалили автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Північній Ірландії ввечері в неділю, 7 листопада, четверо чоловіків викрали та підпалили двоповерховий пасажирський автобус. Інцидент стався у передмісті Белфасту – Ньютаунаббі, де більшість населення виступає проти виходу країни зі складу Сполученого Королівства, передає УНН.
Деталі
Поліція не має відомостей про можливих постраждалих. “Нам повідомили, що четверо чоловіків сіли в автобус і наказали пасажирам вийти, а потім підпалили його”, — йдеться у заяві поліції. Дорогу в районі пригоди перекрили. Зараз на місці працюють правоохоронці, а громадян попросили уникати цього району.
Водій автобуса зазнав потрясіння
Компанія-оператор автобуса Translink підтвердила, що водієві та всім пасажирам вдалося залишити транспортний засіб перед підпалом. У повідомленні компанії вказується, що водій зазнав “сильного потрясіння”, зараз його морально підтримують колеги.
Представники Translink підкреслили, що рішуче засуджують поведінку зловмисників і співпрацюватимуть із поліцією під час розслідування інциденту.
Міністр інфраструктури обурена
Зі свого боку, міністр інфраструктури Північної Ірландії Нічола Маллон висловила обурення подіями: “Наші водії автобусів — представники робітничого класу, які заслуговують на те, щоб виконувати свою роботу в безпечних умовах. Чого можна досягти цим безумством?” — Написала вона на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
Декілька днів тому, 1 листопада, у Північній Ірландії стався аналогічний інцидент: група озброєних чоловіків у масках захопила та підпалила автобус. Місцеві ЗМІ писали тоді, що цей випадок був пов’язаний із проблемами у сфері торгівлі, що виникли після “Брекзиту”.
Нагадаємо
Наприкінці вересня у Німеччині у федеральній землі Баварія невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса.