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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 66516 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185198 просмотра

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В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета

В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу. Об этом в субботу сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики, передает УНН.

Цитата

“Сегодня ... во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа разбился в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения”, — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter армии.

Отмечается, что еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.

Напомним

В конце марта в Калининградской области, в России, разбился транспортный вертолет Ка-32.

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