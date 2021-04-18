В Перу пять человек погибли при падении военного вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу. Об этом в субботу сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики, передает УНН.
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“Сегодня ... во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа разбился в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения”, — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter армии.
Отмечается, что еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.
Напомним
В конце марта в Калининградской области, в России, разбился транспортный вертолет Ка-32.