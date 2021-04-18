У Перу п'ятеро людей загинули при падінні військового вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще п'ять постраждали при падінні військового вертольота на південному сході Перу. Про це в суботу повідомили в Об'єднаному командуванні збройних сил республіки, передає УНН.
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“Сьогодні ... під час операції проти незаконного обігу наркотиків вертоліт з 12 членами екіпажу розбився в регіоні Куско. П’ятеро людей загинули, ще п’ять отримали поранення”, — йдеться в заяві, опублікованій в Twitter армії.
Відзначається, що ще двоє військових пропали безвісти. Влада почала розслідування.
Нагадаємо
Наприкінці березня в Калінінградській області, що в Росії, розбився транспортний вертоліт Ка-32.