У Росії розбився вертоліт МНС, є жертва

Деталі

Вертоліт впав в акваторії Куршської затоки під час навчального польоту. За попередньою інформацією, двох людей врятували, після чого на катері їх відправили на берег. Ще одна людина загинула.

Вертоліт належав МНС Росії.

Інші обставини події не уточнюються.

Довідково

Ка-32 - радянський, а згодом російський середній транспортний вертоліт, оснащений двома турбовальними двигунами і шасі, що не прибирається. Перший політ дослідного вертольота Ка-32 відбувся 24 грудня 1973 року. Перший серійний вертоліт піднявся в повітря в 1980 році.

Додамо

У провінції Вардак в центральній частині Афганістану зазнав аварії вертоліт афганського спецназу. Загинули 9 військовослужбовців.