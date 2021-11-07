В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек

Детали

После столкновения несколько автомобилей полностью сгорели. Согласно предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы грузовика. Водитель этого транспортного средства погиб.

На месте происшествия продолжают работу пожарные и спасатели, движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Напомним

Накануне в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей.