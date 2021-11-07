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В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек

Киев • УНН

 • 15363 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Грузовик врезался в шесть автомобилей в субботу на трассе, соединяющей столицу Мексики с городом Пуэбло. Жертвами ДТП в пригороде Мехико стали 19 человек, трое получили травмы, говорится в обнародованном заявлении Управления федеральных дорог и мостов, передает УНН со ссылкой на El Universal.

В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек

Детали

После столкновения несколько автомобилей полностью сгорели. Согласно предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы грузовика. Водитель этого транспортного средства погиб.

На месте происшествия продолжают работу пожарные и спасатели, движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Напомним

Накануне в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей.

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