У передмісті Мехіко внаслідок ДТП загинули 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вантажівка врізалася у шість автомобілів у суботу на трасі, що сполучає столицю Мексики з містом Пуебла. Жертвами ДТП у передмісті Мехіко стали 19 людей, троє отримали травми, йдеться в оприлюдненій заяві Управління федеральних доріг та мостів, передає УНН із посиланням на El Universal.
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Після зіткнення кілька автомобілів повністю згоріли. Згідно з попередніми даними, до трагедії призвела відмова гальмівної системи вантажівки. Водій цього транспортного засобу загинув.
На місці події продовжують роботу пожежники та рятувальники, рух трасою перекрито в обох напрямках.
Постраждалих було доставлено до лікарні, відомостей про їх стан оприлюднено не було.
Нагадаємо
Напередодні у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей.