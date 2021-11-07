У передмісті Мехіко внаслідок ДТП загинули 19 людей

Деталі

Після зіткнення кілька автомобілів повністю згоріли. Згідно з попередніми даними, до трагедії призвела відмова гальмівної системи вантажівки. Водій цього транспортного засобу загинув.

На місці події продовжують роботу пожежники та рятувальники, рух трасою перекрито в обох напрямках.

Постраждалих було доставлено до лікарні, відомостей про їх стан оприлюднено не було.

Нагадаємо

Напередодні у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей.