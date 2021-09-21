Движение “Талибан” развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решение вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа боевики талибов без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства на фоне захвата власти в стране талибами.
В Пентагоне заявили, что не видят террористической угрозы из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Соединенные Штаты пока не видят террористической угрозы из Афганистана. Об этом сообщил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге, передает УНН.
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“Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас”, — сказал он.
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При этом Кирби подчеркнул, что США “остаются бдительными” и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза американцам.
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