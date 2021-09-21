У Пентагоні заявили, що не бачать терористичної загрози з Афганістану

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“Ми не бачимо реальної загрози тероризму з Афганістану прямо зараз”, — сказав він.

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При цьому Кірбі підкреслив, що США “залишаються пильними” і стежать за ситуацією в Афганістані та в таких країнах, як Ірак і Сирія, звідки потенційно може виходити загроза американцям.

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