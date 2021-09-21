Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня бойовики талібів без бою увійшли в Кабул, а президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави на фоні захоплення влади в країні талібами.
У Пентагоні заявили, що не бачать терористичної загрози з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сполучені Штати наразі не бачать терористичної загрози з Афганістану. Про це повідомив у понеділок речник Пентагону Джон Кірбі на регулярному брифінгу, передає УНН.
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“Ми не бачимо реальної загрози тероризму з Афганістану прямо зараз”, — сказав він.
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При цьому Кірбі підкреслив, що США “залишаються пильними” і стежать за ситуацією в Афганістані та в таких країнах, як Ірак і Сирія, звідки потенційно може виходити загроза американцям.
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