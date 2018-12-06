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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США

Киев • УНН

 • 9879 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу Соединенным Штатам. С таким утверждением выступил в четверг на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне министр американских ВМС Ричард Спенсер, информирует УНН.

В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США

“В Северной Атлантике есть явная угроза”, — считает министр. Он является гражданским координатором развития Военно-морских сил США. Спенсер также курирует аналогичным образом другой вид Вооруженных сил США — Корпус морской пехоты, но не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны Джеймсу Мэттису.

“Северная Атлантика является отдельным театром (военных) действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот (ВМС США)”, — сказал Спенсер, отвечая на просьбу прокомментировать действия России в регионе.

В зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана. О возрождении этого флота Пентагон объявил в мае текущего года. 2-й флот создали 12 февраля 1950 года, он был расформирован 30 сентября 2011 года.

Кроме того, Спенсер выразил мнение, что в целом Россия представляет собой для США “угрозу в перспективе”, а Китай — уже “сформировавшуюся угрозу”.

Как сообщал УНН, Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе.

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