У Пентагоні заявили, що дії ВМФ Росії в Атлантиці загрожують США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Операції російського Військово-морського флоту в північній частині Атлантичного океану представляють велику загрозу Сполученим Штатам. З таким твердженням виступив у четвер на семінарі в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні міністр американських ВМС Річард Спенсер, інформує УНН.
“У Північній Атлантиці є явна загроза”, — вважає міністр. Він є цивільним координатором розвитку Військово-морських сил США. Спенсер також курує аналогічним чином інший вид Збройних сил США — Корпус морської піхоти, але не є членом президентського кабінету і підпорядковується міністру оборони Джеймсу Меттісу.
“Північна Атлантика є окремим театром (військових) дій. Йдеться про велику загрозу, і тому ми створили Другий флот (ВМС США)”, — сказав Спенсер, відповідаючи на прохання прокоментувати дії Росії в регіоні.
У зону оперативної відповідальності Другого флоту входять Східне узбережжя США і північна частина Атлантичного океану. Про відродження цього флоту Пентагон оголосив в травні поточного року. 2-й флот створили 12 лютого 1950 року, він був розформований 30 вересня 2011 року.
Крім того, Спенсер висловив думку, що в цілому Росія являє собою для США “загрозу в перспективі”, а Китай — вже “сформовану загрозу”.
Як повідомляв УНН, Пентагон відмовився від військової відповіді на конфлікт в Керченській протоці.