У пенсионера на Волыни изъяли 300 литров самогона

В пресс-службе отметили, что самогон полицейские вылили на землю.

Мужчину привлекли к административной ответственности согласно ст.176 КУоАП. Мужчина заплатит штраф в 170 гривен.

Как сообщал УНН, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста Дубинського, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Добавим, что по прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.