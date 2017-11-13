У пенсионера на Волыни изъяли 300 литров самогона
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Триста литров самогонный закваски обнаружила патрульная полиция у 65-летнего жителя села Зализныця Любомльского района. Как сообщает сектор коммуникации управления НП в Волынской области, мужчина пояснил, что держал закваску для собственных нужд без цели сбывать, передает УНН.
В пресс-службе отметили, что самогон полицейские вылили на землю.
Мужчину привлекли к административной ответственности согласно ст.176 КУоАП. Мужчина заплатит штраф в 170 гривен.
Как сообщал УНН, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста Дубинського, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.
Добавим, что по прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.