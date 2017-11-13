У пенсіонера на Волині вилучили 300 літрів самогону
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Триста літрів самогонної закваски виявила патрульна поліція у 65-річного жителя села Залізниця Любомльського району. Як повідомляє сектор комунікації управління НП у Волинській області, чоловік пояснив, що зберігав закваску для власних потреб, без мети збувати, передає УНН.
У прес-службі зазначили, що самогон поліцейські вилили на землю.
Чоловіка притягнено до адміністративної відповідальності згідно ст.176 КУпАП. Чоловік сплатить штрафу в 170 гривень.
Як повідомляв УНН, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.
Додамо, що за прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.