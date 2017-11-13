У пенсіонера на Волині вилучили 300 літрів самогону

У прес-службі зазначили, що самогон поліцейські вилили на землю.

Чоловіка притягнено до адміністративної відповідальності згідно ст.176 КУпАП. Чоловік сплатить штрафу в 170 гривень.

Як повідомляв УНН, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Додамо, що за прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.