В Павлограде спасли 13-летнего "сорвиголову", застрявшего на последнем этаже недостроенного здания
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Спасатели Павлограда помогли 13-летнему парню, что выбрался на последний этаж недостроенного здания и не смог спуститься самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Так, сообщается, что 8 мая в 15:11 в Службу спасения "101" обратился за помощью 13-летний житель города Павлоград. Мальчик сообщил, что играя с друзьями на строительной площадке, расположенной на улице Можайского, он взобрался на последний этаж недостроенного здания и не может самостоятельно спуститься.
По прибытию к месту происшествия, на одиннадцатом этаже здания специалисты ГСЧС нашли юного смельчака. По выступающих кирпичах парень забрался на этаж, к которому еще не построили лестницу. А вот спуститься уже не смог. Проблему решила лестница, предоставленная спасателями.
Внизу ребенка ждали медицинские работники, и, к счастью, их помощь парню не понадобилась.
Как сообщал УНН, ранее спасатели в Кировоградской области помогли мужчине, которого придавила стена.