В Павлограде спасли 13-летнего "сорвиголову", застрявшего на последнем этаже недостроенного здания

Так, сообщается, что 8 мая в 15:11 в Службу спасения "101" обратился за помощью 13-летний житель города Павлоград. Мальчик сообщил, что играя с друзьями на строительной площадке, расположенной на улице Можайского, он взобрался на последний этаж недостроенного здания и не может самостоятельно спуститься.

По прибытию к месту происшествия, на одиннадцатом этаже здания специалисты ГСЧС нашли юного смельчака. По выступающих кирпичах парень забрался на этаж, к которому еще не построили лестницу. А вот спуститься уже не смог. Проблему решила лестница, предоставленная спасателями.

Внизу ребенка ждали медицинские работники, и, к счастью, их помощь парню не понадобилась.

Как сообщал УНН, ранее спасатели в Кировоградской области помогли мужчине, которого придавила стена.