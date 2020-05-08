У Павлограді врятували 13-річного "відчайдуху", що застряг на останньому поверсі недобудови
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Рятувальники Павлограду допомогли 13-річному хлопцю, що вибрався на останній поверх недобудови та не зміг спуститись самостійно. Про це інформує пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Так, повідомляється, що 8 травня о 15:11 до Служби порятунку "101" звернувся по допомогу 13-річний мешканець міста Павлоград. Хлопчик повідомив, що граючись з друзями на будівельному майданчику, розташованому на вулиці Можайського, він видерся на останній поверх недобудови та не може самостійно спуститись.
По прибуттю до місця події, на одинадцятому поверсі будівлі фахівці ДСНС знайшли юного відчайдуха. По виступаючих цеглинах хлопець забрався на поверх, до якого ще не побудували сходи. А от спуститись вже не спромігся. Проблему вирішила драбина, надана рятувальниками.
Внизу на дитину чекали медичні працівники, та, на щастя, їхня допомога хлопцеві не знадобилась.
Як повідомляв УНН, раніше рятівники на Кіровоградщині допомогли чоловіку, якого провалила стіна.