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В парламенте Узбекистана не будет оппозиции

В парламенте Узбекистана не будет оппозиции

Киев  •  УНН

 • 10658 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На парламентских выборах в Узбекистане лидирует "Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана", заявил председатель ЦИК республики Мирза-Улугбек Абдусаломов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Согласно предварительным данным, в Законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана избраны депутаты по 128 избирательным округам из 150 округов.

От "Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана" избран 43 депутата, Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) - 35, Народно-демократической партии Узбекистана - 21, Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость ) - 21 Экологического движения - 11 Среди этих партий нет ни одной оппозиционной, все они поддерживали действующего президента Шавката Мирзийоева.

В 22 округах ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, поэтому у них будет проведено повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. По данным ЦИК, в выборах в Законодательную палату, а также в областных, районных и городских выборах приняли участие 13,96 миллиона избирателей, что составило 67,8 процента из общего числа избирателей, с учетом граждан, проживающих за рубежом. Все партии, участвовавшие в выборах, выражали поддержку действующему руководству страны, поэтому в парламенте не будет настоящей оппозиции, отмечают обозреватели.

Глава ЦИК сообщил, что на выборах в целом работало более 140 000 местных и более 800 международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В свою очередь в миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявили, что выборам в Узбекистане не хватило настоящей состязательности и дискуссии.

"Есть послабления, толерантность со стороны правительства, но ограничения сохранились. Мы видели хорошую организацию. Видели, что работники участков хорошо обучены, но ошибки были. Еще много надо сделать", - заявил глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. Вместе с тем, по его словам, были грубые нарушения, когда один избиратель голосовал за нескольких человек.

Напомним, в Узбекистане состоялись парламентские выборы.

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