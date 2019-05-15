В парламенте Турции пытались захватить заложника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В парламенте Турции два боевика из ультралевой террористической организации DHKP-C попытались взять в заложники сотрудника службы охраны парламента Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Террористы, в том числе одна женщина, попытались войти в здание парламента, сославшись на встречу с одним из депутатов.
У входа их остановили полицейские, после чего террористы попытались взять в заложники сотрудника службы безопасности. Террористов задержали полицейские.
Было установлено, что задержанные причастны к террористической организации DHKP-C.
Расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца.