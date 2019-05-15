У парламенті Туреччини намагалися захопити заручника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У парламенті Туреччини двоє бойовиків з ультралівої терористичної організації DHKP-C спробували взяти в заручники співробітника служби охорони парламенту Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Терористи, в тому числі одна жінка, спробували увійти до будівлі парламенту, пославшись на зустріч з одним з депутатів.
Біля входу їх зупинили поліцейські, після чого терористи спробували взяти в заручники співробітника служби безпеки. Терористів затримали поліцейські.
Було встановлено, що затримані причетні до терористичної організації DHKP-C.
Розслідування триває.
Як повідомляв УНН, в Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули два французьких спецназівця.