В Париже полиция разогнала водометами и слезоточивым газом пропалестинский митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Париже полиция разгоняла водометами и слезоточивым газом акцию в поддержку палестинского народа. В целом по стране сегодня на пропалестинские митинги вышли 22 000 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД Франции сообщает BFM TV, передает УНН.
Детали
По данным Министерства внутренних дел страны, во Франции собралось 22 000 демонстрантов, в том числе от 2500 до 3500 в Париже для участия в пропалестинских демонстрациях в эту субботу. В Париже, к слову, разрешения на митинг не выдали.
В столице Франции произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Как отмечает телеканал, водометы и слезоточивый газ использовались неоднократно.
Со стороны протестующих в правоохранителей летели разные предметы. В Париже пострадал жандарм - его ранило в голову.
До 19:00 часов префектура полиции зафиксировала 44 задержания в Париже. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена в Twitter, в целом по стране задержали 51 человека.
PARIS - Tensions en cours. Canon à eau utilisé à #Barbes . #Palestine pic.twitter.com/rFrrBye5Ig- Clément Lanot (@ClementLanot) May 15, 2021
Manifestation interdite à Paris: le face-à-face avec la police reste tendu pic.twitter.com/wL0Gm6DJ3C- BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021
Manifestation pro-Palestine à Paris: des violences au moment de la dispersion des manifestants , un gendarme blessé à la tête pic.twitter.com/m5rGL8RIAe- BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021
Дполнение
Именно министром внутренних дел Франции была запрещена акция в Париже - из-за того, что аналогичная акция во время предыдущей эскалации в Газе в 2014 году вызвала беспорядки. Это решение признал правомерным суд, однако организаторы отказались отменять мероприятие.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.