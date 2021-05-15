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В Париже полиция разогнала водометами и слезоточивым газом пропалестинский митинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Париже полиция разгоняла водометами и слезоточивым газом акцию в поддержку палестинского народа. В целом по стране сегодня на пропалестинские митинги вышли 22 000 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД Франции сообщает BFM TV, передает УНН.

В Париже полиция разогнала водометами и слезоточивым газом пропалестинский митинг

Детали

По данным Министерства внутренних дел страны, во Франции собралось 22 000 демонстрантов, в том числе от 2500 до 3500 в Париже для участия в пропалестинских демонстрациях в эту субботу. В Париже, к слову, разрешения на митинг не выдали.

В столице Франции произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Как отмечает телеканал, водометы и слезоточивый газ использовались неоднократно.

Со стороны протестующих в правоохранителей летели разные предметы. В Париже пострадал жандарм - его ранило в голову.

До 19:00 часов префектура полиции зафиксировала 44 задержания в Париже. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена в Twitter, в целом по стране задержали 51 человека.

PARIS - Tensions en cours. Canon à eau utilisé à #Barbes . #Palestine pic.twitter.com/rFrrBye5Ig

- Clément Lanot (@ClementLanot) May 15, 2021

Manifestation interdite à Paris: le face-à-face avec la police reste tendu pic.twitter.com/wL0Gm6DJ3C

- BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021

Manifestation pro-Palestine à Paris: des violences au moment de la dispersion des manifestants , un gendarme blessé à la tête pic.twitter.com/m5rGL8RIAe

- BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021

Дполнение

Именно министром внутренних дел Франции была запрещена акция в Париже - из-за того, что аналогичная акция во время предыдущей эскалации в Газе в 2014 году вызвала беспорядки. Это решение признал правомерным суд, однако организаторы отказались отменять мероприятие.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 139 убитых с начала недавних боевых действий и около 1000 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о порядка десятке погибших.

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