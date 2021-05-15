У Парижі поліція розігнала водометами і сльозогінним газом пропалестинський мітинг

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 4 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 22998 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 75132 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 158875 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 192751 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 173010 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 166273 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114232 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88984 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 223790 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 48966 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 61639 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 70744 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 87511 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 27590 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 191325 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 223821 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 314058 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 477631 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 460551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 820 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 27752 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44749 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49348 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49143 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У Парижі поліція розігнала водометами і сльозогінним газом пропалестинський мітинг

Київ • УНН

 • 17775 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У Парижі поліція розганяла водометами і сльозогінним газом акцію в підтримку палестинського народу. У цілому по країні сьогодні на пропалестинські мітинги вийшли 22 тисячі людей. Про це з посиланням на дані МВС Франції повідомляє BFM TV, передає УНН.

У Парижі поліція розігнала водометами і сльозогінним газом пропалестинський мітинг

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у Франції зібралося 22 000 демонстрантів, у тому числі від 2500 до 3500 у Парижі для участі у пропалестинських демонстраціях цієї суботи. У Парижі, до слова, дозволу на мітинг не видали.

У столиці Франції виникли сутички між демонстрантами та поліцією. Як зазначає телеканал, водомети та сльозогінній газ використовувалися неодноразово.

З боку протестувальників у правоохоронців летіли різні предмети. У Парижі постраждав жандарм - його поранило в голову.

До 19:00 години префектура поліції зафіксувала 44 затримання у Парижі. За словами голови МВС Франції Жеральда Дарманена у Twitter, загалом по країні затримали 51 особу.

PARIS - Tensions en cours. Canon à eau utilisé à #Barbes. #Palestine pic.twitter.com/rFrrBye5Ig

— Clément Lanot (@ClementLanot) May 15, 2021

Manifestation interdite à Paris: le face-à-face avec la police reste tendu pic.twitter.com/wL0Gm6DJ3C

— BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021

Manifestation pro-Palestine à Paris : des violences au moment de la dispersion des manifestants, un gendarme blessé à la tête pic.twitter.com/m5rGL8RIAe

— BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021

Доповнення

Саме міністром внутрішніх справ Франції була заборонена акція у Парижі - через те, що аналогічна акція під час попередньої ескалації в Газі в 2014 році викликала заворушення. Це рішення визнав правомірним суд, однак організатори відмовилися скасовувати захід.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектору Газа

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почала виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94