У Парижі поліція розігнала водометами і сльозогінним газом пропалестинський мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Парижі поліція розганяла водометами і сльозогінним газом акцію в підтримку палестинського народу. У цілому по країні сьогодні на пропалестинські мітинги вийшли 22 тисячі людей. Про це з посиланням на дані МВС Франції повідомляє BFM TV, передає УНН.
Деталі
За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у Франції зібралося 22 000 демонстрантів, у тому числі від 2500 до 3500 у Парижі для участі у пропалестинських демонстраціях цієї суботи. У Парижі, до слова, дозволу на мітинг не видали.
У столиці Франції виникли сутички між демонстрантами та поліцією. Як зазначає телеканал, водомети та сльозогінній газ використовувалися неодноразово.
З боку протестувальників у правоохоронців летіли різні предмети. У Парижі постраждав жандарм - його поранило в голову.
До 19:00 години префектура поліції зафіксувала 44 затримання у Парижі. За словами голови МВС Франції Жеральда Дарманена у Twitter, загалом по країні затримали 51 особу.
PARIS - Tensions en cours. Canon à eau utilisé à #Barbes. #Palestine pic.twitter.com/rFrrBye5Ig— Clément Lanot (@ClementLanot) May 15, 2021
Manifestation interdite à Paris: le face-à-face avec la police reste tendu pic.twitter.com/wL0Gm6DJ3C— BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021
Manifestation pro-Palestine à Paris : des violences au moment de la dispersion des manifestants, un gendarme blessé à la tête pic.twitter.com/m5rGL8RIAe— BFMTV (@BFMTV) May 15, 2021
Доповнення
Саме міністром внутрішніх справ Франції була заборонена акція у Парижі - через те, що аналогічна акція під час попередньої ескалації в Газі в 2014 році викликала заворушення. Це рішення визнав правомірним суд, однак організатори відмовилися скасовувати захід.
Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектору Газа
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почала виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.
Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє про 139 убитих з початку недавніх бойових дій і близько 1000 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про близько десятці загиблих.