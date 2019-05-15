В Палате представителей США сегодня рассмотрят ещё один пакет санкций против РФ

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Комитете по финансам Палаты представителей США сегодня пройдут слушания относительно нового законопроекта о санкциях против России за вмешательство в американские выборы в 2016 и 2018 годах. Об этом говорится в повестке дня Палаты, передаёт УНН.