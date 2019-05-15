В Палате представителей США сегодня рассмотрят ещё один пакет санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Комитете по финансам Палаты представителей США сегодня пройдут слушания относительно нового законопроекта о санкциях против России за вмешательство в американские выборы в 2016 и 2018 годах. Об этом говорится в повестке дня Палаты, передаёт УНН.
Так, в черновике документа, опубликованном на сайте палаты, соответствующий законопроект должен "реагировать и сдерживать нападения России на честность выборов в США".
Он предполагает, в частности, запрет для граждан США на сделки, касающиеся нового госдолга РФ.
Кроме того, предполагается, что через 90 дней после вступления документа в силу Секретарь казначейства должен включить в "список Специально назначенных граждан и заблокированных лиц" любое российское финансовое учреждение или лицо, которое, по мнению Президента США, предоставило поддержку для вмешательства Правительства Российской Федерации в выборы в США в 2016 или 2018 году.
Согласно законопроекту, любой гражданин Соединенных Штатов должен раскрыть принадлежащую ему долю в капитале, в Внешэкономбанке (ВЭБ), Сбербанке, Банке ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке или Промсивабанке.
Кроме того, законопроект предполагает ответственность за потенциально возможное вмешательство России в будущем.
Так, возможные попытки вмешательства в американские выборы законодатели предлагают наказывать полным запретом на любые инвестиции в российский энергетический сектор и его компании. После того, как будет доказан факт вмешательства, минфин США должен определить финансовые институты или инвестфонды, против которых будут введены санкции.
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина может рассчитывать на продолжение санкций против Российской Федерации еще на полгода.