У Палаті представників США сьогодні розглянуть ще один пакет санкцій проти РФ

Так, в чернетці документа, опублікованому на сайті палати, відповідний законопроект повинен "реагувати і стримувати напади Росії на чесність виборів в США".

Він передбачає, зокрема, заборону для громадян США на угоди, що стосуються нового держборгу РФ.

Крім того, передбачається, що через 90 днів після вступу документа в силу, Секретар казначейства повинен включити у "список Спеціально призначених громадян і заблокованих осіб" будь-яку російську фінансову установу або особу, яка, на думку Президента США, надала підтримку для втручання Уряду Російської Федерації у вибори в США в 2016 або 2018 році.

Згідно із законопроектом, будь-який громадянин Сполучених Штатів повинен розкрити належну йому частку в капіталі, в Зовнішекономбанку, Ощадбанку, Банку ВТБ, Газпромбанку, Россільхозбанку або Промсівабанку.

Крім того, законопроект передбачає відповідальність за потенційно можливе втручання Росії в майбутньому.

Так, можливі спроби втручання в американські вибори законодавці пропонують карати повною забороною на будь-які інвестиції в російський енергетичний сектор і його компанії. Після того, як буде доведено факт втручання, мінфін США повинен визначити фінансові інститути або інвестфонди, проти яких будуть введені санкції.

Як повідомляв УНН, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна може розраховувати на продовження санкцій проти Російської Федерації ще на півроку.